Başkan Şahin, köy halkı ile buluştu

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ilçeye bağlı Selimiye köyü halkı ile teravih namazı sonrası bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin Ramazan ayı sebebiyle Osmaneli’ne bağlı Selimiye köyünde yaşayan vatandaşlar ile teravih namazı sonrası bir araya geldi. Başkan Şahin’e AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, belediye meclis üyeleri, Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Alper Karadağ eşlik etti.

Başkan Şahin ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Selimiye köyümüzde muhtarımız Sadık Dayan ve köylülerimizle bir araya geldik. Ramazan ayımızı mübarekledik ve sohbet ettik. İlgileri için çok teşekkür ediyoruz. Selimiye köyünün Osmaneli ilçemizin mahallesi olması taleplerini değerlendireceğimizi ifade ettik. Mahalle olmaları durumunda doğalgaza kavuşmaları mümkün olacak köyümüzde, imar çalışmaları ve alt yapı çalışmaları sonrası köyümüz üst seviye hizmete kavuşacak ve Osmaneli ilçemizde ne varsa Selimiye köyümüzde de o olacak. Köyümüz büyüyecek ve değer kazanacak” dedi.