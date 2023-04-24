Başkan Şahin spor tesislerinde inceleme yaptı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor Lokali ve Osmaneli Belediyesi Kültür Sanat Spor Turizm Konağını yerinde inceledi.

Başkan Şahin’e yaptığı incelemede Osmaneli İlçe Cumhuriyet Savcısı İlyas Ömer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve meclis üyeleri eşlik etti. Yeni yatırımların ilçede yaşayan gençleri spora daha çok teşvik edeceğini belirten Başkan Şahin, “Spor konusunda örnek ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimize bu konudaki desteğimiz tam onlar için tüm imkânlarımızı seferber etmeye hazırız” dedi.