Başkan Şahin, Teşkilat Akademisi programını değerlendirdi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, hafta sonu ilçelerinde konuk ettikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun programına 2 bin kişinin katıldığı söyleyerek, "Bakanımızı görmek için gelenlerin bir kısmı salon dışından konuşmayı izlemek zorunda kaldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz cumartesi günü Bilecik’in Osmaneli ilçesinde AK Parti İl Başkanlığının düzenlendiği Teşkilat Akademisi programına katılmak üzere ilçeye geldi. Burada salona sığmayan vatandaşların Soylu’yu dışarıdan dinlemek zorundan kaldığını anlatan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi Sakarya Sosyal Hizmetler Salonumuzda Teşkilat Akademisi programında ’Türkiye Yüzyılı’ konulu programda konuşan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya halkımız büyük ilgi gösterdi. İki bin kişilik salon dolarken, bakanımızı görmek için gelenlerin bir kısmı salon dışından konuşmayı izlemek zorunda kaldı. Türkiye ve dünya gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle çalışıp yükselişimizi sürdüreceğiz söyledi. Teşkilat Akademisine İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Mehmet Acet, Jülide İskenderoğlu konuşmacı olarak katıldı. İlçemiz çok güzel bir programa ev sahipliği yaptı. Emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim" dedi.