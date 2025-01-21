Başkan Sami Barlas Mazbatasını Aldı

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, 8. Olağan Kongre’nin ardından mazbata törenini gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Sami Barlas ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını alarak resmen görevlerine başladı.

Hafta sonu yapılan 8. Olağan Kongre’de ilçe başkanı seçilen Sami Barlas, bugün düzenlenen mazbata töreniyle başkanlık görevini devraldı. AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bugün büyük bir gurur ve heyecanla Mazbata Törenimizi gerçekleştirdik. İlçe Başkanımız Sn. Sami Barlas ve yönetim kurulumuz, mazbatalarını alarak görevlerine resmen başlamış oldu. Bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dava arkadaşlarımıza, basın mensuplarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İlçemize hizmet yolunda birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Mazbata töreninde, AK Parti üyeleri, partililer ve basın mensupları hazır bulundu. Başkan Sami Barlas, mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, Silivri’ye hizmet yolunda kararlılıkla çalışacaklarını ve tüm hemşehrileriyle birlik içinde olacaklarını ifade etti.