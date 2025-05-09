Başkan Sami Barlas'tan Kurfallı Ziyareti: Vatandaşların Taleplerini Dinledi
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, Kurfallı Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, teşkilat mensuplarıyla birlikte Kurfallı Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Köy kahvehanelerinde hemşehrileriyle buluşan Başkan Barlas, samimi sohbetlerle bölge halkının sorunlarını yerinde dinleyerek not aldı.
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Barlas, “Köy kahvelerinde gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında hemşehrilerimizin görüş ve taleplerini dinleme fırsatı bulduk.” sözleriyle vatandaşlarla kurulan iletişime dikkat çekti.
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, kırsal mahalle ziyaretleriyle yerel sorunlara çözüm üretme ve vatandaşla birebir temas kurma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.