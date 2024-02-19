Başkan Şayir: 'Belediyemiz üzerinde SGK tarafından bulunan tüm hacizleri kaldırdık'

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, SGK’ya olan tüm borçları sıfırlayarak, belediye üzerindeki hacizleri kaldırdığını açıkladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Artık SGK ve vergi borcu bulunmayan bir belediye olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum. Belediyemiz üzerinde SGK tarafından bulunan tüm hacizleri kaldırdık. Bizden sonra göreve gelecek arkadaşımıza ve belediyemize büyük bir kolaylık sağladık. İlk günkü aşkla başladığımız görevimizi Allah’ın izni ile son güne kadar yine büyük bir aşkla ilçemize ve halkımıza hizmet etmek için noktalayacağız" dedi.