Başkan Şayir: 'Kimsenin gözyaşına bakmadan yıkacağız'

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaçak yapıya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu tarz yapıların yıkılması gerekiyorsa, kimsenin gözyaşına bakmadan yıkacağız. Kim çanak tutuyorsa hepsini ifşa edeceğiz" dedi.

Dilovası Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından Dilovası Belediyesi’nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar slayt olarak meclis üyelerine sunulurken, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

"Birlik ve beraberliğimizi depremzede vatandaşlarımız için bir kez daha gösterdik"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Ülkemizin başı sağ olsun. Yaşadığımız felaket sonrası tüm Dilovası halkının üzerine düşenin fazlasını yaptığını gördük. 7’den 70’e birlik ve beraberliğimizi depremzede vatandaşlarımız için bir kez daha gösterdik. Allah tüm hemşerilerimden razı olsun. Deprem bölgesine gittiğimiz ilk andan itibaren acının, gözyaşının, sonrasında da umudun ve kenetlenmenin tüm duygularını en yüksek seviyede yaşadık. Büyükşehir Belediyemizin sonrasında da Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz’un koordinasyonu ile gittiğimiz deprem bölgemizde tüm hazırlıklarımızı kısa sürede yaparak yaraların sarılması için çalıştık. Ekip arkadaşlarımız halen orada çalışmalarını sürdürüyor. Canla başla çalışan tüm arkadaşlarımızın yüreğini ortaya koymaları beni mutlu etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Kimsenin gözyaşına bakmadan yıkacağız"

Başkan Şayir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dilovası Belediyesi olarak deprem bölgesinde yaşanan acının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Aynı acıları ilçemizde yaşamamak için kaçak yapılar ile mücadele ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili önemli kararları hep birlikte alacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaçak yapıya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu tarz yapıların yıkılması gerekiyorsa, kimsenin gözyaşına bakmadan yıkacağız. Kim çanak tutuyorsa hepsini ifşa edeceğiz. Meclis üyelerimizden de bu konuda destek istiyorum. Bizden sonraki nesiller sağlam temeller üzerinde güvenli bir şekilde yaşasın istiyorum. Dilovası’na kentsel dönüşümle daha güvenli ve güzel bir kent haline getirmek için çalışacağız. İlçemizin büyük bir kısmını kuzeye doğru taşıyarak daha modern ve yaşanılabilir bir Dilovası’nın oluşturulmasını istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız olacaktır. Kısacası bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak"

Dulkadiroğlu kardeş şehir oldu

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem de yer alan Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi ile kardeş şehir olması maddesi oy birliği ile kabul edildi.