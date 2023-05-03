Başkan Şayir: 'Orman arazileri sorununu çözüyoruz'

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İlçemizde orman arazilerinden çıkan EK 16 kapsamında araziler var. Bunlar askıya çıktı. Vatandaşlarımızdan biran önce başvuruda bulunmalarını istiyoruz. İtirazı olan da başvursun ki sonradan mağduriyet yaşanmasın. İnşallah bu çalışmalardan sonra ilçemizde ki bu kronik sorununu tamamen çözmüş olacağız" dedi.

Dilovası Belediyesi’nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında Dilovası Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoklamanın ardından başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şayir, "Meclis gündemine başlamadan ilçemize iki yeni müjde vermek istiyorum. İlçemizde orman arazilerinden çıkan EK 16 kapsamında araziler var. Bunlar askıya çıktı. Sayın Bakanımız Murat Kurum’la yaptığımız görüşme meyvelerini verdi. Bakan yardımcılarımız ve ardından Tapu Kadastro Bölge Müdürümüzle de görüşerek gerekli çalışmaların yapıldığı ve ilgili yerlerin askıya çıktığı bilgisini aldık. Vatandaşlarımızdan biran önce başvuruda bulunmalarını istiyoruz. İtirazı olan da başvursun ki sonradan mağduriyet yaşanmasın. İnşallah bu çalışmalardan sonra ilçemizde ki bu kronik sorununu tamamen çözmüş olacağız. Ve halkımızın tapularını vermiş olacağız" dedi.

"Eğitimde büyümeye başladığımızı görmek bizi sevindiriyor"

Eğitime önem verdiğinin altını çizen Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim en büyük projemizdir. Eğitimde parlayan yıldız olabilmek için yaptığımız çalışmalarımızın müsbet neticelerini geçtiğimiz yıl almaya başladık. Geçtiğimiz gün açılan Teknofest fuarında düzenlenen yarışmalarda iki öğrencimizin birinci olması bizi gururlandırdı. Eğitimde kartopu şeklinde büyümeye başladığımızı görmek bizi sevindiriyor. Yine geçtiğimiz ay yaptığımız görüşmeler sonucu Dilovası’na iki metalurji ve kimya meslek yüksek okulu yapılması için çalışmaların başlatılacağının sözünü aldık. İnşallah önümüzde ki dönem iki meslek yüksek okulumuzu ilçemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Ercan Dalkılıç’ın adı yaşatılacak

Geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Dilovası Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç’ın adının Kültür Merkezi’ne verilmesiyle ilgili de yapılan çalışma ile tabelanın asıldığını belirten Şayir, "Eserleri ile Dilovası halkına hizmet etmiş büyüğümüzün vefatı hepimizi üzmüştü. Adının yaşatılması için başlattığımız çalışma ile tabelamızı astık. İnşallah adını her daim yaşatacağız. Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.