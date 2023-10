Başkan Şayir, Dilovası Belediyespor'u ağırladı

TAKİP ET

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Süper Amatör Lig’de mücadele eden Dilovası Belediyespor’un yönetim ve futbolcularını yemekte ağırladı.

2023/2024 sezonun başlaması ile birlikte Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Dilovası Belediyespor’un Başkanı Recep Laç, kulüp yöneticileri ve futbolcuları Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in misafiri oldu. Dilovası Belediyespor’u ağırlayan Başkan Şayir, yönetim ve futbolculara yeni sezonda başarılar diledi. Programa AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım da katıldı.

Başkan Şayir’e teşekkür eden Kulüp Başkanı Recep Laç, "Yeni sezon öncesi bizleri böyle güzel bir moral yemeğinde ağırladığı için Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e teşekkür ediyoruz. Umarım centilmence güzel bir sezon sonunda şampiyonlukla taçlandıracağımız başarımızı kendisine hediye etmiş olacağız" dedi.

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ise "Kulüp Başkanımız, yönetimimiz ve futbolcu kardeşlerimize yeni sezonda başarılar diliyorum. Umarım yeni sezonda Dilovası’nı en güzel şekilde temsil edecek ve yeni bir başarıya imza atacaklardır" diye konuştu.

"Gençlerimiz başarılı olsun diye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz"

Her zaman gençlerin yanında olduğunu dile getiren Hamza Şayir, "Belediye Başkanı olmadan önce de gerek Dilovası Belediyespor’da gerekse ilçemizde ki diğer kulüplerde yöneticilik yaparak sporun teşvik edilmesi konusunda elimden geleni yapmaya gayret ettim. Belediye başkanlığım sürecinde de gençlerimize büyük değer vererek ilçemizde ki sportif yatırımları artırdık. Yeni kapalı spor salonları, yüzme havuzları gibi tesisleri gençlerimizin hizmetine sunduk. Spora ve eğitime yaptığımız yatırımlarla da öncü ilçelerden olduk. Kütüphanelerimizi gençlerimizin hizmetine açtık. Gençlerimiz başarılı olsun diye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sizler başarılı oldukça bizler sizin her zaman yanınızda olacağız. Dilovası Belediyesporumuz ilçemizin güzide takımlarının başında gelir. Dilovası Belediyespor’un başarısı Dilovası’nın başarısıdır. Biz sizden fair-play doğrultusunda yeni bir şampiyonluk bekliyoruz. Yeni sezonda kulüp yönetimine ve futbolcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.