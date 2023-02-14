Başkan Seçer: '3 bin 39 vatandaşımızı kanatlarımızın altına aldık'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan geçici barınma alanlarını ziyaret ederek, depremzedelere ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, ilk olarak Yenişehir Seyfi Alanya Spor Salonunda misafir edilen depremzedeler ile bir araya geldi. Burada incelemelerde bulunan Seçer daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti, deprem bölgelerinden Mersin’e gelen vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Seçer, ziyaret ettiği geçici barınma alanlarında vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da hem deprem bölgelerinde hem de Mersin’de afetzedeler için yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

"Sizler bizim emanetimizsiniz"

Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ziyaretinde depremzedelerle sohbet eden Başkan Seçer, bölgedeki 10 ilin tamamından insanları misafir ettiklerini söyledi. Yakınlarını kaybedenlere ’Başsağlığı’ dileyen Başkan Seçer "Allah gani gani rahmet eylesin yakınlarınıza. Biz de bu hengamede oradan hızlı bir şekilde buraya transfer olan vatandaşlarımıza nasıl bir ortam hazırlarız onun telaşı içindeydik. Sizler bizim emanetimizsiniz. Bizim canımız kadar değerlisiniz. Hatta daha öte, bize emanetsiniz. Bundan sonrası bizim için teferruat. Mersin’de huzurlu olun. Burası hem güvenlidir hem bakın her yerden insan var. Maraşlı, Hataylı, Malatyalı; deprem bölgesinden 10 ilin tamamından burada insanlar var" diye konuştu.

Depremzede ailelere, Mersin’de huzurlu olmalarını da söyleyen Seçer, "Biz buradayız. Biz de sizin huzurunuz için, dirliğimiz için, beraberliğimiz için gecemizi gündüzümüze katarız. Her şeyi de feda ederiz kendi adımıza. Rahat edin. Bizim arkadaşlar zaten gerekli ihtiyaçlarınızı karşılar. Süreç içerisinde olayın telaşı geçtikten sonra Merkezi Yönetim de tabi bazı tedbirler açıklayacak. Çünkü evlerini kaybeden insanlar var. Mutlaka yaralar tedavi edilecek. Umut ediyorum yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşlarımızın hem mağduriyetini giderici hem onları en azından yaşam açısından rahatlatıcı kararlar alınır. Şimdilik siz bize emanetsiniz. Düzene girene kadar buradasınız. Zaten yeriniz de uygun. Acı büyük, mutlaka kayıplar var ama hep beraber aşacağız, hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

"Biz buradayız, rahat olun"

Başkan Seçer, bir depremzede vatandaşın yurtta ne zamana kadar kalabileceklerini de sorması üzerine "Biz burada hemen vaziyet aldık. 3 binden fazla insanı da yerleştirdik buraya. Şu anda yer sorunumuz da yok, yeni yerler de hazırladık, ama orada da hem çadır kent hem konteyner kent kuruyoruz. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak dün bir toplantı yaptık Hatay’da, görev dağılımı. Hatay Belediyesi’nin bütün bilgi işlem sistemini buraya getirdik, bütün mali işleri buraya geldi. Belediye’yi de devreye alacağız ki hemen oralar imar olsun. Fakat asıl önemli olan Merkezi Hükümet bir paket açıklayacak. Yani deprem bölgesindeki yurttaşlara ne yapacak? Yani belirli bir katkı yapacak, ev verecek, bir şeyler yapmak zorunda. Biz buradayız, rahat olun" şeklinde konuştu.

"Şu ana kadar 3 bin 39 vatandaşımızı kanatlarımızın altına aldık"

Mersin’e deprem bölgelerinden şu ana kadar 3 bin 39 kişinin geldiği bilgisini aktaran Başkan Seçer şunları söyledi:

"Tabi devletin diğer kurumlarının da yurtlarının da bu vatandaşlarımızı kabul ettiğini düşünürsek, bir de akrabalarının yanında olan çok sayıda insan var. Bir diğer grup da yazlıklarda kalıyor. Burası sayfiye bölgesi; insanlar deniz kenarında dairelerine geldiler; Adana’dan, Hatay’dan, Malatya’dan, Maraş’tan geldiler. Burası daha güvenli. Belki bundan sonra Mersinli olacaklar, Mersinli hemşerilerimiz olacaklar. Biz şu ana kadar 3 bin 39 vatandaşımızı kanatlarımızın altına aldık. Burada mutlular, bugün birkaç yeri gezdim insanlar durumundan memnun, temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Vatandaşlarımıza geçici olarak başlarını sokacak bir yer bulduk ama bundan sonra hayat devam ediyor, bu insanlar nereye gidecek? Evleri ne olacak? İmkanları ne olacak? Her şeylerini yitirmiş bu insanlar. Merkezi hükümet yapacağı bir çalışma sonucu, eylem planı hazırlayacak ve bunu da uygulayacak. Zamanla bir kısmı belki geri dönecek, bir kısmı belki başka yerlere gidecek, bir kısmı burada kalacak. Burada kalanlar başımızın tacı, Türkiye’nin neresinden olursa olsun başına bu felaket gelmiş her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Bundan sonra hayatını burada idame ettirecek."

"Kenti nüfus yoğunluğuna hazırlamamız lazım"

Mersin’in bu nüfus hareketliliğine hazır olması gerektiğinin altını çizen Başkan Seçer, şöyle devam etti: “Birkaç yüz bin vatandaşımız buraya göç edecek, ‘Burası daha güvenli’ diyecek, ‘Deprem bölgesi değil’ diyecek. Belki psikolojik olarak gitmek istemeyecek ve burada gelip yaşayacak. Bunun bir çalışmasını yapmamız lazım, öngörüyle bir planlama yapmamız lazım ki kenti buna hazırlamamız lazım. Ben bunu görüyorum. Buranın nüfusu çok kısa sürede belki 100, 300, 500 bin artacak, şu anda bir şey söylemek mümkün değil."