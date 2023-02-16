Başkan Seçer: 'Mersin'de 400 bin sığınmacı var, fazlasını kaldıramayız'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konumu nedeniyle Mersin’in depremden birçok yönden etkilendiğini belirterek, “Mersin, 10 ilin dışında depremden dolaylı en yoğun etkilenen 11. il oldu. Yıkım olarak 10 il etkilendi ama depremin komplikasyonlarını da işin içine katarsanız depremden etkilenen 11. il Mersin’dir” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katıldığı bir televizyon programında, deprem bölgelerinde gerçekleştirilen ve Mersin’e gelen afetzedelere yönelik çalışmaları anlattı. Deprem bölgesinden kaç kişinin geldiği yönündeki soruya yanıt veren Seçer, “Tahmini rakamlar söyleyebilirim. Bir kısmı kayıt altına alınıyor ama bir kısmı da kayıt altına alınmadan şehre gelebiliyor. Akrabalarının yanına gelebiliyor ama valilik tarafından kayıt altına alınanlar da var. Dolayısıyla çok resmi bir kayıt yok. Tahmini 250 bin var. Mersin, 10 ilin dışında depremden dolaylı en yoğun etkilenen 11. il oldu. Yıkım olarak 10 il etkilendi ama depremin komplikasyonlarını da işin içine katarsanız depremden etkilenen 11. il Mersin’dir" diye konuştu.

“Sayıyı kontrol altında tutma şansına sahip değiliz”

Deprem bölgesinden yerli halkın ve sığınmacıların geldiğini ifade eden Başkan Seçer, bunun etkilerini hem su tüketiminde hem de şehir trafiğindeki yoğunlukta hissettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Zaten bizim yerli nüfusunuz 1 milyon 900 bin ama Suriyeli sığınmacılar, Ukraynalısı, Rus’u ya da Afganlısı farklı nedenlerle, farklı statüyle burada olanları işin içerisine koyarsanız 2.5 milyon nüfusla karşı karşıya kalırsınız. Deprem dolayısıyla hem bizim vatandaşlarımız geliyor hem de o bölgede yine sığınmacı statüsünde olan insanlar buraya geliyor. Bir anlamda da bazıları planlı bir şekilde, devletin yetkili organları tarafından, ilgili kurumları tarafından geliyor. Bir kısmı da yine sığınmacıların da burada yaşayan akrabaları var, onlarla iletişime geçiyorlar, kendileri bağımsız olarak geliyorlar. Bu nedenle de sayıyı kontrol altında tutma şansına sahip değiliz.”

“Yeni bir şehir istiyorsanız Mersin’den daha iyi bir yer bulamazsınız”

Deprem bölgesindeki vatandaşlara seslenen Başkan Seçer, kendisine yeni bir yaşam kurmak isteyenler için Mersin’in çok uygun bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Yeni bir şehir istiyorsanız Mersin’den daha iyi, daha huzurlu, daha güvenli, daha gelişen, kalkınan bir yer bulamazsınız. Herkesi de Mersin’e davet ediyorum. Biz herkesi bağrımıza basarız, herkesin de yardımcısı oluruz. Orada kesinlikle bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

“Mersin açısından artık kaldırılamaz bir durum olur”

Mersin’in yaklaşık 400 bin sığınmacının yükünü çektiğini dile getiren Seçer, “Ama bunun üzerine eğer ki rakamsal olarak da çok abartılı rakamlarda insanları buraya sığınmacı statüsünde getirirseniz, bu Mersin açısından artık kaldırılamaz bir durum olur. Ben bunun uyarısını yapmak istedim. Birkaç gün önce yaptım ama ne yazık biliyorum ki hala gelişler devam ediyor. Tren garına bakalım günlük gelen trenler içerisinde gelen depremzedelerin yarısı sığınmacı statüsünde, yarısı da kendi vatandaşlarımız ya da özel arabalarla otobüslerle gelenlerin durumu kimlik bilgileri bunlardır” şeklinde konuştu.

“Depremzedelerin yardımcısı olun. Onları bağrınıza basın lütfen”

Depremzede vatandaşlara herkesin elinden geldiğince yardımcı olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Mersinliye yaraşan, buradan da vatandaşlarıma, konut sahiplerine sesleniyorum; depremzedelerin yardımcısı olun. Onları bağrınıza basın lütfen. Onlara konutlarınızı makul fiyatlarla verin. Hatta indirimli verin. Zaten burada millet olma bilinci, şuuru zor günlerde ortaya çıkar" dedi.