Başkan Şengül: 'Çaybaşıyeniköy Mahallemizde çevre düzenlemeleri çalışmalarına başlıyoruz'

Çaybaşıyeniköy Mahallesini ziyaret eden Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte mahallemizde çevre düzenlemeleri çalışmalarımıza kısa zaman içerisinde başlıyoruz. Çalışmalarımız çerçevesinde tretuvar alanını genişletecek ve yürüyüş yollarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Yıldız ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Çaybaşıyeniköy Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Şengül, “İlçe Başkanımız Erdal Köse ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile Çaybaşıyeniköy Mahallemizde muhtarımız ve hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte mahallemizde çevre düzenlemeleri çalışmalarımıza kısa zaman içerisinde başlıyoruz. Çalışmalarımız çerçevesinde tretuvar alanını genişletecek ve yürüyüş yollarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.