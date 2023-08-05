Başkan Şengül'den Çaykışlaspor'a tebrik

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, 2. Amatör Lig’de şampiyon olarak 1. Amatör Ligi’nde oynamaya hak kazanan Çaykışlaspor’un Şampiyonluk ve Dayanışma Gecesine katıldı.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse ile birlikte 2. Amatör Ligi’nde şampiyon olarak 1. Amatör Ligi’nde oynamaya hak kazanan Çaykışlaspor’un Şampiyonluk ve Dayanışma Gecesine katıldı. Başkan Rahmi Şengül, kulüp yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti. Başkan Rahmi Şengül, “2. Amatör Ligi’nde şampiyon olarak 1. Amatör Ligi’nde oynamaya hak kazanan ilçemizin güzide takımlarından Çaykışlaspor’u tebrik ediyorum. Kıymetli kulüp yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları kutluyor, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.