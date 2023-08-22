Başkan Şengül, Erenlerspor'un ilk antrenmanına katıldı

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, yeni sezonun ilk hazırlıklarına başlayan Erenlerspor A Takımının antrenmanını yönetimle izledi.

Başkan Şengül, Erenlerspor'un ilk antrenmanına katıldı
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Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, yeni sezonun ilk hazırlıklarına başlayan Erenlerspor A Takımının antrenmanını yönetimle izledi.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Erenlerspor A Takımını ziyaret etti. Sezonun ilk antrenmanında kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya gelen Başkan Şengül, sezonun hayırlı olmasını diledi.

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