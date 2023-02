Başkan Şeniz Doğan deprem bölgesi Hatay'da

Denizli Merkezefendi ilçesi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, depremin en şiddetli yaşandığı illerden olan Hatay’a gitti. Başkan Doğan, “Burada depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte yaralarımızı saracağız” dedi.

Kahramanmaraş ve çevre illerinde yaşanan deprem felaketi sonrası Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan bölgede incelemelerde bulunmak ve afetzedeleri yalnız bırakmamak için Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ile Hatay’a gitti. Başkan Doğan ve Başkan Yardımcısı Coşkun, afet bölgesinde kurdukları çadır kentte Merkezefendi Belediyesi ekipleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akabinde enkaz bölgelerini inceleyen Başkan Doğan, depremzedelere de geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yalnız olmadıklarını dile getirdi.

Tüm il ve ilçelerde olduğu gibi Merkezefendi’de de başlatılan yardım kampanyasında insani yaşam malzemeleriyle dolu 43 araç deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı. Merkezefendili ve Denizlililerin büyük dayanışma örneği gösterdiği yardım kampanyasında polar, battaniye, uyku tulumu, mont, bot, atkı, bere, eldiven, bebek bezi, bebek maması, hijyen ürünleri, ıslak mendil, el feneri, pil, ısıtıcı, paketli hazır gıda malzemeleri, su, powerbank, jeneratör ve çadırlar deprem bölgesine ulaştırılıyor.

“Soframız bir, acımız bir, derdimiz birdir”

Yaşanan depremin sebep olduğu can kayıplarından dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sabah erken saatte Hatay’a vardık. Bir şehir olduğu gibi yıkılmış durumda. Bu acıyı, bu yıkımı tarif edecek cümle bulamıyorum. Ancak ümidimizi diri tutacağız. Yine, yeniden her daim ayağa kalkmasını bildi bu millet. Şu an ülkemizin her yanında herkesin kalbi burada atıyor. Bu müthiş dayanışma yarına umutla bakmamızı sağlıyor. Depremin hemen ardından burada kurduğumuz Merkezefendi Belediyemize ait her biri 60 kişilik çadırlarımızı ziyaret ettik. Bir çadırımızı yaralılara müdahale edilmesi için doktorlara tahsis ettik. Sizlerin emaneti olan yardım malzemelerini afetzedelerimize dağıttık. Bir yandan da hızlı bir şekilde bir tırımızda aşevimizi kuruyoruz. Yarın sabahtan itibaren günde 6 bin kişiye sıcak yemek servisi yapacağız” ifadelerini kullandı.