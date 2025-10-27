Vatandaşlar ile buluşmalarını sürdüren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Bizim en büyük gücümüz hemşehrilerimizin desteği. Erenler’i hep birlikte daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Dinç, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini yerinde dinleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şenol Dinç, "Bizim en büyük gücümüz hemşehrilerimizin desteği. Erenler’i hep birlikte daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Erenler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Başkan Dinç’in ilçe genelinde sürdürülen projeleri yakından takip ettiği ve vatandaşlarla buluşmaların düzenli olarak devam edeceği bildirildi.