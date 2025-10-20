Başkan Şenol Dinç söz verdi, çalışma başladı

Yeşiltepe Mahallesinde çocuklara basketbol sahası sözü veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Çocuklarımıza bir basketbol sahası sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Erenler Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi’nde çocuklara ve gençlere yönelik önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Projelendirilen saha, çocukların ve gençlerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirebileceği, sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak modern bir alan olarak inşa ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Yeşiltepe Mahallemizde çocuklarımıza bir basketbol sahası sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi adına çalışmalarımıza tüm mahallelerimizde devam edeceğiz" diye konuştu. Erenler Belediyesinden yapılan açıklamada basketbol sahasının, kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmasının planlandığı; spora ve gençliğe yönelik yatırımların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.