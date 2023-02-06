Başkan Serhat Oğuz: 'Zaman tek yürek olma zamanı'

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş-Pazarcık olan ve 10 ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki acı depremde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için yola çıktı. Ekibi yolcu eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Zaman tek yürek olma zamanıdır" dedi.

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, deprem haberini aldıktan sonra önden acil bir ekip yolladı. Ardından 14 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramankazan Belediyesi Spor ve Kamp Merkezinden afet bölgesine doğru yola çıktı. "Zaman tek yürek olma, birlik olma zamanıdır" diyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, arama kurtarma ekibini yolcu ederken açıklamalarda bulundu.

Valilik, AFAD ve bölgedeki belediyelerle koordine olmak suretiyle afet bölgelerindeki ihtiyaçları tespit ettiklerini vurgulayan Başkan Oğuz, bölgenin ihtiyaç duyduğu malzemeler konusunda hazırlıklarını yaptıklarını ve malzemelerin aynı gün toplu halde bölgeye iletileceğini ifade etti.

Kahramankazan Arama Kurtarma Ekibi yola çıktı

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin AFAD ile koordineli çalıştığının altını çizen Başkan Oğuz, "Ekibin lideri Ömer Ünal ilk dakikalardan hazırlanıp ayrıldı. AFAD ekiplerine destek olması için ekibin gerisi de yola çıkıyor. Bölgede iletişime geçtiğimiz yetkililer birtakım taleplerde bulunuyor, ihtiyaçları toparlamakla meşgulüz. İlk fırsatta, öğleden sonra; battaniye, gıda maddesi gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri toparlayıp bölgeye göndereceğiz" dedi.

Arama kurtarma ekibinin gerekliliğinin öneminden bahseden Başkan Oğuz, "Bu tip afet anında herkes büyük bir panik hali içerisinde hareket ediyor doğal olarak. 99 depreminde derinden yaşadık hissettik, Elazığ depreminde hissettik, İzmir’de hissettik. Sadece deprem olarak düşünmemek lazım. Arama kurtarma ekibimiz her türlü doğal afet şartlarında vatandaşlarımızı kurtarmaya, aramaya yönelik çalışmaları profesyonel bir şekilde organize ediyor. Ekibimiz çok şükür samimi ve özverili gayretleriyle 2 yıldır çalışıyor. Etrafımızda, bölgemizde, diğer şehirlerimizdeki çalışmalarda biz hep oradayız. Pek çok arama kurtarma çalışmasına katıldık, pek çok vatandaşımızın kurtarılmasına vesile olduk" sözlerini kaydetti.