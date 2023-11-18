Başkan Sertaslan devreye girdi, fiyatlar arttı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan çiftçiler için çalışmaya devam ediyor. Zeytinde bu yıl çokça eleştiri konusu olan Tarım Kredi Kooperatifi Gemlik zeytini alım fiyatları, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın yaptığı görüşmeler sonucu yaklaşık yüzde 20 arttı.

Tarım Kredi Kooperatifi yöneticilerine teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Türkiye ve Avrupa’da marka tescili bulunan zeytinimizin ve tüm yıl boyunca zeytin yetiştirmek için çaba gösteren çiftçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Zeytin fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Çiftçilerimiz hasat zamanı ödemek üzere kooperatiflerimizden veresiye olarak gübre ve mazot alırken, Tarım Kredi Kooperatifinin açıkladığı zeytin fiyatları çiftçimizi memnun etmedi ve bu konu hakkında çok sayıda şikayet aldım. Tarım Kredi Kooperatifi yetkililerine bu konuyu ilettik. Bugün ise kooperatifimiz yeni bir fiyat listesi açıkladı ve bazı baremlerde alım fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam yaptı. Çiftçimizin haklı isyanını duyarak yeni zamlı fiyatları açıklayan Tarım Kredi Kooperatifimize teşekkür ediyorum. Türkiye ve Avrupa’da marka tescili bulunan zeytinimizin ve tüm yıl boyunca zeytin yetiştirmek için çaba gösteren çiftçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.