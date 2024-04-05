Başkan Sezer mazbatasını aldı

Yerel seçimde yeniden Gölcük Belediye Başkanı seçilen Başkan Ali Yıldırım Sezer, yeni 5 yıllık hizmet dönemine ilk adımı mazbatasını alarak attı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, seçimde en çok oyu alarak bir kez daha başkanlığa seçilmesinin ardından mazbatasını aldı. Gölcük Adliyesinde İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını teslim alan Başkan Sezer, yeni 5 yıllık hizmet dönemine ilk adımı atmış oldu. Başkan Sezer ile birlikte Cumhur İttifakı Gölcük Belediyesi meclis üyeleri de mazbatalarını alarak resmen görevlerine başladı.