Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, yapımı devam eden 100. Yıl Yürüyüş Yolu çalışmalarını inceledi.

Çiftlikköy’ün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Kazımiye Deresi boyunca yaklaşık bin metrelik bir uzunluğa sahip olacak yeni yürüyüş yoluna ‘100. Yıl Yürüyüş Yolu’ ismini verdiklerini ifade eden Başkan Silpagar, “Çiftlikköy’e 100. Yıl Yürüyüş Yolu yakışacak. Bu bölgemizdeki hemşerilerimiz için içinde yürüyüş ve bisiklet yollarının, sosyal donatı alanlarının, kafelerin, parkların, kadın yaşam merkezinin, sanat merkezinin ve kapalı organik pazaryerinin yer alacağı dört dörtlük bir hizmeti Çiftlikköy’e kazandırıyoruz” diye konuştu.

Millet Bahçesi’ne komşu olacak Çiftlikköy 100. Yıl Yürüyüş Yolu’nda tıpkı sahil yürüyüş yolu projesinde olduğu gibi 4 metre genişliğinde yürüyüş yolu ve 3 metre genişliğinde bisiklet yolunun yer alacağı 7 metre genişlik, yaklaşık 1000 metrelik bir kordon oluşturulacağını belirten Başkan Silpagar, “Bu projemizin içinde aydınlatmalarıyla, yeşil alanları, çocuk parkları, spor aletleri parkı, kafe, sosyal tesisler, atölye alanları var. Yolumuzun altyapı çalışmaları bitti, aydınlatma altyapısını tamamlamak üzereyiz. Sonrasında zemin üst kaplamasına geçeceğiz. Amacımız halkımıza hizmet etmek, halkımızın memnun olacağı şekilde. Allah’ın izniyle güzel bir yerimiz daha olacak. Ocak ayı gibi büyük kısmı tamamlanmış olacak. Bahar aylarında da bu tesislerimizle birlikte tamamlamış olacağız” dedi.