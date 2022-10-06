Başkan Silpagar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerinde görev yapan imamlar ve din görevlileriyle bir araya geldi.

Çiftlikköy Belediyesi Saklıbahçe Sosyal Tesisleri’nde İlçe Müftü Vekili Hasan Ağırbaş ve din görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen yemeğin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Silpagar, “Tüm din görevlilerimizin, imamlarımızın, müftülük görevlilerimizin haftasını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası, ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ ana teması altında kutlanıyor. Bu tema camilerimizin şehirlerimizin kimliğine ve İslâm medeniyetine sunduğu katkıları hatırlama vesilesi oluyor. Biz Çiftlikköy Belediyesi olarak her zaman din görevlilerimize destek vermeye, camilerimizin imarı, güzelleşmesi, varsa eksikliklerinin tamamlanması için çaba göstermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Ben tekrar, tüm din görevlilerimizin ve hemşerilerimin, Mevlid-i Nebi,Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Silpagar, konuşmasının ardından din görevlilerine hediyelerini takdim etti.