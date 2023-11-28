Başkan Silpagar'dan Anadolu Dernekler Federasyonu'na destek

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Yardımcısı Abdurrahim Solmaz’la geçtiğimiz aylarda kurularak faaliyetlerine başlayan Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Yalova’da bulunan 10 derneğin tek çatı altında toplanarak kurduğu Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu’nun birlik ve beraberlik örneği sergilediğini dile getiren Başkan Silpagar, “Bu değerli federasyona katkı veren Yalova’da yaşayan, Yalova’dan ekmeğini kazanan Siirt, Sivas, Erzurum, Mardin, Muş, Gümüşhane Kelkit, Kars, Erzincanlı hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Federasyon Başkanı olarak kıymetli dostum Vedat Babaoğlu’nun da yönetim kurulu ile birlikte güzel işler yapacağına inanıyorum. Nazik davetleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Yalova’da bulunan 10 derneğin bir araya geldiği Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu’nun en güzel birlik beraberlik örneği olduğunu ifade eden Federasyon Başkanı Vedat Babaoğlu ise, Başkan Silpagar’ın Çiftlikköy’de gerçekleştirdiği hizmetleri takdirle izlediklerini belirterek, “Başkan Silpagar bizlerle her zaman iyi ilişkiler içerisinde olan, hizmetleriyle, yaptıklarıyla halkın içinde olan çok değer verdiğimiz bir belediye başkanımız. Dernek başkanları ve federasyon olarak her türlü talebimize karşılık veriyor. Biz de Federasyonumuz olarak kendisinin ve ekibinin yanındayız ve başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Etkinliğimize iştirak ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.