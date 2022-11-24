Başkan Silpagar, Öğretmenlerin Gününü hediyelerle kutladı

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ve Ragıp Naile Saraç Anaokulu’nda öğretmenleri ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

Silpagar, Çiftlikköy’deki okullarda bulunan tüm öğretmenlere özel flaş bellekli tükenmez kalem ve çiçek hediyelerinin ulaştırıldı. Silpagar, 2 okula giderek de bizzat hediyesini takdim etti. Öğretmenler Günü’nü kutlayan Silpagar, “Bir Kitap, bir Kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir. Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren öğretmenlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Sınıflara matematik dersi verdi

Geçmişte Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Silpagar, Çiftlikköy Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda 5. sınıfların dersine girerek öğrencilere bir süre temel matematik anlattı. Öğrencilerin de kendisinin öğretmenler gününü kutlaması üzerine çok mutlu olduğunu ifade eden Silpagar, ardından Ragıp Naile Saraç Anaokulu’nu ziyaret ederek buradaki öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul öğretmenlerine burada da özel flaş bellekli tükenmez kalem ve çiçeklerini takdim eden Silpagar, veliler ve öğretmenlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. İlçedeki okullarla iyi ilişkiler içinde olduklarını belirten Başkan Silpagar, “Okullarımıza belediye olarak her zaman imkanlarımız doğrultusunda gereken tüm desteği sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz” diye konuştu.