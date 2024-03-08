Başkan Şimşek, Kadınlar Günü'nü çiçek dağıtarak kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ile diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek dağıttı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında çiçek dağıtımı gerçekleştirdi. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personelleri ziyaret eden Başkan Şimşek ve Milletvekili Zehranur Aydemir çiçek dağıtıp, kadın personellerin Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başkan Şimşek, Gölbaşı’nda bulunan diğer kurum ve işletmeleri de ziyaret etti. Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Şimşek, tek tek sohbet ettiği kadınlara çiçeklerini takdim etti. Başkan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek’le birlikte Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi’nde yatan kadınları da ziyaret etti. Hastanedeki odaları gezerek acil şifalar dileyen Başkan Şimşek, hastanede görevli kadın personellerin ve hastaların Kadınlar Günü’nü kutladı.

“Kadınlarımız varsa biz varız”

Sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla hayata anlam ve değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladığını belirten Başkan Şimşek, “Kadınlarımız varsa biz varız. Onlar toplumumuzun temel direği, ailemizin en kıymetli parçasıdır. Kadınlarımızın değerini bir gün değil, yılın 365 günü hatırlamamız gerekiyor. Kadın bizim anamız, eşimiz, kardeşimiz. Her başarılı bir erkeğin arkasında ve yanında kadın olduğunu biliyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren onlar için projelerimizi hayata geçirdik. Sevgi Çiçeği Kadın Kooperatifi, Hoş Geldin Bebek, kültür turları ile kadınlarımızın yanında olduk. Onların rahat etmesi için tüm mahallelerimizi doğal gaza kavuşturduk. Yeni dönemde de onlar için birçok projeyi hayata geçireceğiz. Ben bu vesileyle bir kez daha tüm mesai arkadaşlarımın, Gölbaşılı kadınlarımızın ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım” diye konuştu.