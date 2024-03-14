Başkan Şimşek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşları ziyaret ederek görev yapan sağlık çalışanlarına çiçek takdiminde bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hayatlarını insan sağlığına adayan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı unutmadı. Başkan Şimşek, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile ilçedeki sağlık kuruluşlarında bulunan odaları tek tek gezerek sağlık çalışanlarına hem çiçek hediye etti hem de 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Hekimler ve sağlık çalışanları, nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Ramazan Şimşek ve Milletvekili Zehranur Aydemir’e teşekkür etti. Ziyaret sırasında hastalarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şimşek, vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar aldı.

“Sağlık çalışanlarımız için ne söylesek, ne yapsak az”

Sağlık çalışanlarının fedakar insanlar olduğunu dile getiren Başkan Şimşek, çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti. Başkan Şimşek, “Sağlık çalışanlarımız, pandemide, depremde, selde, savaşta, her türlü afette görevlerini gözlerini kırpmandan yapıyorlar. Sağlık çalışanlarımız için ne söylesek, ne yapsak az. Bu noktada emeği ile çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramlarını canı gönülden bir kez daha kutluyorum. Bir kez daha minnetlerimi iletiyorum. Biz Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız” dedi.