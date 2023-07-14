Başkan Sıtkı Yılmaz: 'Fahiş zamla ekmeğin tadını kaçırmayın'

Bursa’da 210 gram ekmeğin yüzde 50 zamla 7,5 liraya satılma kararına tepki gösteren Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yapılan zamlara karşı BESAŞ’ın ekmek üretimini ve üretim alanlarının artırmasının gerektiğini söyledi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, son 1 ayda ekmeğe yapılan yüzde 50 zamla Bursa’nın en pahalı ekmek tüketen iller arasında yer aldığını söyledi. Fırıncıların 210 gram ekmeği 7,50 liradan satmaya karar verdiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Bizler ekmekle karnını doyuran bir ülkeyiz. Ekmek yemeden karnımız doymamaktadır. Ekmek tüketicinin en hayati gıdası ve günlük enerjisidir. Bu sebeple yüzde 50 zam kabul edilebilir bir zam değildir. Zaten sofraya enflasyon canavarı ile birlikte oturuyoruz. Enflasyon canavarı sofrayı silip süpürmektedir. Bize ancak ekmek kalmaktadır. Bu sebeple ekmeğimize dokunmayın. Dört kişili bir aile günde asgari bir ekmek tüketirse gelirinin yaklaşık bin lirasını sadece ekmeğe vermektedir. Tüketicinin gıda, kira, eğitim gibi zorunlu giderlerini mevcut geliriyle karşılaması mümkün değildir. Bir ekmeğin 7,50 liraya tüketilmesi tüketicinin bütçesini son derece olumsuz etkilemektedir" dedi.

Ekmek zammında nihai kararı Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından verileceğini belirten Başkan Yılmaz, "Bu zam kararını Bursa Valisi Yakup Canbolat, yetkisini tüketicinin lehine kullanacağını inanıyoruz. Bu zor dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın BESAŞ ekmek üretiminin artırmasını bekliyoruz. Gerekirse yeni ekmek fabrikalarını açmasını istiyoruz. Sosyal devlet anlayışına ihtiyacımız bulunmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi teşviki uygulanırken ekmeği ucuz yemedik. Teşviğin kalkması da fırıncılara yüzde 50 zam hakkını vermez. Ekmeğimize dokunmayın, zamla tadını kaçırmayın diyoruz" şeklinde konuştu.