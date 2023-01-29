Başkan Söğüt: 'Adeta sporcu fabrikasıyız'

Körfez Belediyesi’nin futbol kursunda eğitim alan minik sporcuları ziyaret eden Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, "17 branşta 5 bine yakın çocuğumuza ücretsiz spor eğitimi veriyoruz. Adeta bir sporcu fabrikasıyız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spor akademilerinde futbol eğitimi alan minik sporcuları ziyaret etti. Söğüt, Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde hem halı sahada hem de suni çim alanda futbol eğitimlerine katılan farklı yaş gruplarındaki minik sporculara başarılar diledi. Minik gruplarla küçük de bir gösteri maçı yapan Başkan Söğüt, dışarıda bekleyen velilerle de sohbet etti. Şener Söğüt, toplam 17 branşta 5 bine yakın çocuğa ücretsiz spor eğitimi verdiklerini belirterek, Adeta bir sporcu fabrikasıyız" dedi.