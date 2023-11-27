Başkan Söğüt: 'Gençlerle gurur duyuyoruz'

Barbaros İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen Bilim Fuarı’nın açılışına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez’in üreten ve geliştiren gençleri var. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Barbaros İmam Hatip Okulu’nda düzenlenen Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Körfez Kaymakam’ı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt katıldı. Fuar renkli görüntülere de ev sahipliği yaptı. Gençlerin projelerini inceleyen Başkan Söğüt, "Körfez’in üreten ve geliştiren gençleri var. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Açılışta öğrencilerin yaptığı projeleri inceleyen Başkan Söğüt, "Ben şahsım adıma her bir öğrenciye emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler geleceğin parlayan yıldızlarısınız. Işığınızı kaybetmeyin ve daima çok çalışın, size güveniyoruz" diye konuştu.