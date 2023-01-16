Başkan Söğüt: 'Hedefimiz profesyonel lig'

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü A Futbol Takımı, son maçından da galibiyetle ayrılıp, sezonu namağlup şampiyon olarak tamamladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İnşallah Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig’in ardından profesyonel lige de hep birlikte takımı taşımış olacağız" dedi.

Esentepe Stadı’ndaki maçın ardından takımın coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Şener Söğüt, futbolcuları tebrik etti. Takımın güzel bir şampiyonluk yakaladığını belirten Başkan Söğüt, "Şampiyon olurken son iki sezonda namağlup olarak buraya gelmek büyük bir başarı. Başarılarınız daim olsun. Bu başarıyı elde etmek için büyük gayret gerekiyor. Çalışmak, takım ruhu, kardeşlik bunun en büyük göstergesi. Bütün paydaşlar tek yürek oldu, inandı ve şampiyonluğumuzu ilan etmiş olduk. Bundan sonra da nice başarılara nice zaferlere hep birlikte imza atmış olacağız. Bunun devamı gelecek. Daha önce Körfez Belediyespor vardı, başarılara imza atmıştık" dedi.

Körfez’in geçmişinin başarılarla dolu olduğunu kaydeden Söğüt, "Bugün de altyapıya yaptığımız yatırımların ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz. Çok sayıda sporcumuz kenti altyapımızdan yetişti. Daha yolun başındayız. İnşallah Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig’in ardından profesyonel lige de hep birlikte takımı taşımış olacağız. Yetenekli hocalarımız iş başında olunca başarı da kaçınılmaz oluyor. Sizleri tekrardan canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Söğüt’ün ardından AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna da futbolcuları tebrik etti.

"Kırmızı kart görmeden bu ligi tamamladık"

Şener Söğüt’e teşekkürlerini sunan Teknik Direktör Haluk Kaya, "Biz bu yola çıkarken bir söz vermiştik. Futbolcularımızla birlikte geçtiğimiz yıl olduğu gibi namağlup şampiyon olacağız dedik. Kocaeli amatöründe iki sezon üst üste namağlup şampiyon olup, kırmızı kart görmeden bu ligi tamamladık. Bu bizim için bir gurur kaynağı oldu. Düşünün bugün 2007’li bir sporcumuz A Takım’da oynadı. Hepsi bizim için bir değer" dedi.