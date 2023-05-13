Başkan Söğüt'e doğalgaz teşekkürü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün girişimleri sonucunda doğalgazına kavuşan Kirazlıyalı Mahallesi sakinleri, Başkan Söğüt’ü çiçeklerle karşıladı.

Kirazlıyalı Mahallesinde AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz ile birlikte bir dizi incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, güzel bir sürprizle karşılaştı. Kirazlıyalı Mahallesini girişimleri sonucu doğalgazla buluşturan Söğüt’e, mahalle sakinleri tarafından çiçek takdim edildi. Körfezlilerle sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Şener Söğüt, genci yaşlısı tüm sakinlerin yaptığı sürpriz karşılama için mutlu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 3 yıl önce Şirinyalı ile birlikte Kalburcu Köyü’nde doğalgaz sevincini hep birlikte yaşamıştık. Akabinde Kirazlıyalı Mahallemizde doğalgaz ile buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İZGAZ ile birlikte ortak bir çalışma yürüttük. Kalıcı hizmetler bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mahallemize ve tüm sakinlerimize hayırlı olsun. Güzel sürpriziniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.