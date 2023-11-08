Başkan Soykan: 'Akyazı için hizmet üretmeye devam ediyoruz'

Akyazı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı’mız için çok çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için durmadan yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 7 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, mazlumlara karşı ölüm saçan terör devleti katil İsrail’i lanetlediklerini ifade etti. Filistin halkının yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade eden Başkan Soykan, “Terör Devleti İsrail’i lanetliyoruz. Allah Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Gazaları mübarek olsun” dedi.

Başkan Soykan’ın açıklamalarının ardından meclis üyelerine belediyenin bir aylık çalışmaları içeren video gösterimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çok çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu. İlçe merkezindeki asfalt çalışmalarının tüm hızı ile devam ettiğini dile getiren Başkan Soykan, “Gazi Süleymanpaşa, İnönü, Yeni Mahalle ve Yunus Emre Mahallelerimizde altyapı çalışmalarının ardından başlattığımız asfalt çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz mahallelerimizin sokaklarını güzelleştirmeye devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Soykan’ın konuşması sonrasında MHP’li Meclis Üyesi Ergün Öztürk ile AK Partili Meclis Üyeleri Abdurrahim Atmaca ve Yılmaz Taşdelen gündem dışı konuşma gerçekleştirerek İsrail’in Filistin’deki zulmünü lanetlediler. Gündem dışı konuşmaların ardından 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.