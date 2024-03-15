Başkan Soykan: 'Akyazı için söz verdiklerimizi yaptık, yine yapacağız'

2019 yılındaki seçim beyannamesinde Akyazı için söz verdiği projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan, “Hemşerilerimizi hiçbir zaman kandırmadık, yalan söylemedik. 2019 yılında seçim beyannamemizde ve broşürlerimizde yapacağız dediklerimizi, söz verdiklerimizi yaptık, yine yapacağız” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan 2019 Yerel Seçimlerindeki seçim broşürünü paylaşarak, Akyazı için söz verdikleri projeleri 5 yılda birer birer hayata geçirdiklerini ve yeni dönem için hazırlanan projelerin de Akyazı’ya kazandırılacağını açıkladı. 5 yıllık görev süresini ‘Alnımızdaki AK yazı’ olarak tanımladıklarını ifade eden Başkan Soykan, “Biz bu sloganı geçmişimizin temiz olması ve hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmamızın verdiği özgüvenle kullandık. Bunun en güzel örneklerinden ve kanıtlarından bir tanesi de 5 yıl önce seçim çalışmalarında kullandığımız seçim broşürümüzdür. 2019 yerel seçimlerinde Akyazı için açıkladığımız projelerimiz olan ve broşürümüzde yer alan Akyazı İlçe Terminali, Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası ve Spor Kompleksi projelerini söz verdiğimiz gibi tamamladık ve hizmete açtık” diye konuştu.

Başkan Soykan, “Seçim broşürümüzde bulunan bir diğer vaadimiz olan Yahyalı Bağlantı Yolu projemizin de kamulaştırmaları tamamlandı dolgu işlemleri devam ediyor. Belediye Hizmet Binası Projemiz bu döneme kalan tek projemiz oldu. Seçim beyannamemizde yer alan bu projelerin yanı sıra ilçemize 4 yıllık fakülte kazandırdık, 350 bin ton asfalt, Sokak Hayvanları Bakımevi, Mesire Alanları, Çarşı İçi Güzelleştirmesi ve çok daha fazlasını yaptık. Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmanın, hatta çok daha fazlasını yapmanın vermiş olduğu özgüvenle şimdi ‘Gönlümüzdeki Akyazı’ için hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde yapacaklarımızın yer aldığı seçim broşürümüzü ilçemizin dört bir yanına dağıttık. Şimdi olduğu gibi, 5 yıl sonra da bu broşürde yer alan projelerimizi hayata geçirmiş olacağız. Çünkü biz hiçbir zaman hayal satmadık, yalan söylemedik, hemşerilerimizi kandırmadık” şeklinde konuştu.

İlçeyi daha da güzelleştireceklerini belirten Bilal Soykan, “Kızılelma Millet Bahçesi, Katlı Otopark Projesi, Kent Meydanı ve Yeraltı Otopark Projesi, Belediye Hizmet Binası Projesi, Karacasu 2. Etap Çalışmaları Projesi, Çarşı İçi Güzelleştirme Çalışmaları 2,3 ve 4. Etapları, Gıda İhtisas OSB Projesi ve Yahyalı Bağlantı Yolu’nun tamamlanması çalışmalarını söz verdiğimiz gibi gerçekleştireceğiz. Akyazı’mıza değer katacağız ve güzel ilçemizi daha da güzelleştireceğiz” ifadelerini kullandı.