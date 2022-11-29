Başkan Soykan: 'Akyazı yeni yatırımlarla gelişecek'

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı yatırım programında Akyazı’da 3 yeni projenin hayata geçirileceğini açıklayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı’mız için önemi büyük olan bu projelerimiz ilçemize ve Sakarya’mıza hayırlı olsun. İlçemiz yeni yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam edecek” dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2023 yılında Sakarya’da gerçekleştireceği yatırımları açıkladı. İl genelinde 700 milyon lirayı bulacak yatırımlar çerçevesinde yapımı devam eden Ballıkaya Barajı’nın yanı sıra Akyazı’da 3 yeni projenin gerçekleşeceğini açıklayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “DSİ ile bir süredir devam eden görüşmelerimiz sonrasında Karacasu Kanalı 2. Kısım çalışması, Taşburun Mahallesi Kamil Usta Deresi ile Altındere Kavlandere ve Yanderesi’nin ıslah çalışmaları 2023 yılı programına alındı. İlçemiz için önemi büyük olan bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, İl Başkanımız Yunus Tever’e, milletvekillerimize ve DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum. Akyazımız devlet yatırımları ve belediyemizin kendi yatırımları ile büyümeye ve gelişmeye devam edecek” şeklinde konuştu. Kasım ayında DSİ 3 Bölge Müdürü Kağan Şan ve Sakarya Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci ile Karacasu Deresi’nde incelemelerde bulunduklarını da ifade eden Başkan Soykan, ihale sürecinin ardından çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını ifade etti.