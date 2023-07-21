Başkan Soykan: 'Daha güzel bir Akyazı için çalışıyoruz'

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte Akyazı’da devam eden projeleri inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Daha güzel bir Akyazı için ilçemizin her köşesinde durmadan yorulmadan çalışıyoruz” dedi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım Akyazı’yı ziyaret ederek Akyazı Belediyesi ve kamu yatırımları ile devam eden projeleri inceledi. Akyazı ziyaretine Akyazı Belediyesi Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası’ndan başlayan Vali Kaldırım, burada yapılan çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan bilgi aldı. İlçeye kazandırılan bu önemli yatırımdan dolayı Başkan Soykan’ı tebrik eden Vali Kaldırım, “Akyazı önemli yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan bu eserden dolayı Belediye Başkanımız Bilal Soykan ve emeği geçenleri kutluyorum. Gönlümüzde ayrı bir yeri olan Akyazı’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Bilal Soykan ile birlikte Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası’nın ardından ilçede devam eden diğer projelerde de incelemelerde bulundu. Akyazı Belediyesi tarafından yağmursuyu hattı çalışmaları tamamlanan ve sürdürülen altyapı çalışmalarının ardından asfalta kavuşacak olan Yeni Mahalle ve İnönü Mahallesi’ni ziyaret eden Vali Kaldırım burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezinde bulunan dört mahallenin büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı Belediyesi tarihinde ilk defa gerçekleştirdiğimiz yağmursuyu ihalesi çerçevesinde bu mahallelerimizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Dört mahallemizdeki yağmursuyu hattının yanı sıra SASKİ ile birlikte içme suyu hattı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Telekom tarafından sürdürülen fiber internet altyapısı çalışmalarında da sona yaklaşıldı. SEDAŞ da yine bu mahallelerimizde elektrik direkleri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu altyapı çalışmalarının hemen ardından büyük bir hızla sokaklarımızı asfaltlayacağız. İlçemizin geleceğine yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Daha güzel bir Akyazı için ilçemizin her köşesinde durmadan yorulmadan çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Belediye Başkanı Bilal Soykan son olarak da DSİ tarafından ihalesi 30 milyon liraya gerçekleştirilen Karacasu Deresi 2. Etap Projesi çalışmalarını inceledi ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.