Başkan Soykan: 'Tek gayemiz daha güzel bir Akyazı'

Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Tek gayemiz daha güzel bir Akyazı. Birlik ve beraberlik içinde Akyazı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Muhtarlar Günü vesilesiyle mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Akyazı Belediyesi ek hizmet binasında düzenlenen Soykan, Akyazı’ya hizmet yolunda muhtarlarla her zaman omuz omuza olduklarını ifade etti. Soykan, "Tüm mahallelerimizi hizmet ile buluşturduk. Mevcut ihtiyaçları ve eksiklikleri de biliyoruz ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Belediyemizin tüm imkanları ile sizlerle birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz, götürmeye devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımıza çalışmalarımıza olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi ilk günden bugüne kadar durmadan yorulmadan çalıştık. İlçemiz için söz verdiğimiz büyük projelerimizi birer birer hayata geçirdik. Bir terminali bile yok denilen ilçemizin bugün ilçe terminali, mezbaha ve canlı hayvan borsası, bin kişilik spor salonu, gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, 4 yıllık fakültesi, sokak hayvanları bakımevi ve mesire alanları var. Çok daha fazlasını hak eden ilçemizi güzelleştirmeye ve değer katmaya çalışarak devam edeceğiz" dedi.