Başkan Soykan bir maaşını depremzedelere bağışladı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilk maaşını depremzedelere destek olmak için AFAD’a bağışladı. Tüm Türkiye’nin deprem bölgesindeki vatandaşlar için seferber olduğunu ifade eden Başkan Soykan, “Gün dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

Akyazı Belediyesi’nin deprem bölgesine yönelik yardım kampanyası tüm hızı ile devam ederken Belediye Başkanı Bilal Soykan da depremzedelere destek olmak için ilk maaşını AFAD’a bağışladı. Türkiye’nin seferber olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Yaraları hep birlikte saracağız. Akyazı Belediyesi olarak bölgeye 10 tanesi insani yaşam malzemeleri, 5 tanesi de su olmak üzere 15 tır yardımı depremzedelerimize gönderdik. Bunun yanı sıra insani yaşam malzemesi, su, tüp ve ısıtıcı, odun - kömür ve mazot dolu 21 kamyon ve 4 kamyoneti de bölgeye ulaştırdık. 3 iş makinemiz ve toplam 14 personelimiz de arama kurtarma çalışmaları için bölgedeler ve çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.

Yaşanan felaketin çok büyük olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Soykan, “Depremi yaşamış bir toplum olarak oradaki vatandaşlarımızın halini en iyi biz anlarız. Akyazılı hemşerilerimiz ilk günden beri dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek yardımlarını bizim aracılığımız ile bölgeye gönderiyorlar. Ben de ilk maaşımı AFAD aracılığı ile AFAD üzerinden deprem bölgesine bağışlıyorum. Gün dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber olacak ve yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.