Başkan Subaşı, CHP lideriyle bir ara geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Bir takım ziyaretler için Ankara’ya giden Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Bilecik’teki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Subaşı, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek şehrimiz için yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında kendilerine bilgiler verdim. Ayrıca ana sponsoru olduğumuz Bahçelievler Kazısında bulunan en eski komşularımıza ait seramik bir kabın replikasını hediye ettiğimiz genel başkanımıza nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.