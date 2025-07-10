Başkan Subaşı'dan Başkan Karalar'a destek

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar hakkında verilen tutuklama kararına tepki gösterdi.

Başkan Subaşı, yaptığı açıklamada, alınan kararın sadece bir belediye başkanını değil, halkın iradesini ve demokrasiyi hedef aldığını belirterek, "Zeydan Karalar gibi halkın oylarıyla seçilmiş, yıllardır toplum yararına hizmet eden bir belediye başkanına yönelik bu hukuksuz karar, demokrasi ve adalet kavramlarını açıkça yok saymaktır" dedi.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Subaşı, "Bizler halkın seçtiği yerel yöneticiler olarak, bu ülkenin demokrasisine ve adaletine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hukuksuzluk karşısında yılmayacağız, susmayacağız. Adalet arayışımızı yorulmadan sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Subaşı ayrıca tüm demokratik kamuoyunu bu süreçte dayanışmaya davet etti.