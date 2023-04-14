Başkan Subaşı depremzede ailenin iftar sofrasına misafir oldu

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı eşi Berat Subaşı ile birlikte depremzede ailenin iftar sofrasına misafir oldu.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı eşi Berat Subaşı ile birlikte depremden sonra Hatay’dan gelerek kente yerleşen depremzede ailenin iftar sofrasına misafir oldu. Başkan Subaşı ailenin çocuklarına hediye vererek bir süre vakit geçirdi. Güzel anılar biriktirdiğini belirten Başkan Subaşı, “Soframızı büyütüp, umutlarımızı paylaşarak artırmaya devam ediyoruz. Bu Ramazan, bu bahar hepimize çok güzel gelecek. Onlar bizim misafirimiz oldu, biz onların misafiri olduk. Akşam iftarımızı Hatay’dan gelen depremzede ailemiz ile beraber açtık. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duyduk. İçten sohbetleri için kıymetli ailemize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz. Misafirperverliklerinden ötürü değerli ailemize, bizleri güler yüzleri ile karşılayan sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.