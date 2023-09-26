Başkan Subaşı elleriyle kandil helvası dağıttı
Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Mevlit Kandili'nde vatandaşlara helva ikramında bulundu.
Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Mevlit Kandili’nde vatandaşlara helva ikramında bulundu.
Başkan Subaşı, Mevlit Kandili’nin bereketin ve dayanışmasının sembolü olduğunu belirterek Atatürk Parkı’nda elleriyle vatandaşlara helva dağıttı. Mevlit Kandili’ni kutlayan Başkan Subaşı, “Bizim geleneksel helva ikramımızı gerçekleştirdik. Mevlit Kandilimiz mübarek olsun. Sağlık, bereket ve mutluluk hayatımızdan eksik olmasın’’ ifadelerini kullandı.