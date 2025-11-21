Başkan Subaşı Hamsu Köprüsündeki çalışmaları yerinde inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ,Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Hamsu Köprüsü’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Bilen Gökten ve birim müdürleriyle birlikte çalışmaları kontrol eden Başkan Subaşı, son durum hakkında bilgi aldı. İncelemesi sırasında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Subaşı, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Hamsu Köprüsü’nde sürdürülen çalışmalar ile belediyemizce eş zamanlı olarak bölgede sürdürülen çevre düzenlemelerini yerinde inceledik. Ardından bölge esnafımızı ziyaret edip sohbet ettik; taleplerini, önerilerini ve ihtiyaçlarını dinledik" dedi.