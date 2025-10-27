Başkan Subaşı, muhtarların talep ve görüşlerini dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bir araya geldiği mahalle ve köy muhtarlarının talep ve görüşlerini dinledi.

Muhtarlar ve mahalle sakinlerini bayram coşkusuna ortak olmaya davet eden Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi’nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Subaşı, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, ‘’Şehirlerimizin yapı taşları olan muhtarlarımızla her zaman iletişim ve çalışma içindeyiz’’ ifadelerin kullanarak ‘’Muhtarlarımızla her zaman bir arada olmayı önemsiyoruz. Çünkü muhtarlarımız şehirlerimizin yapı taşı konumunda. Aslında vatandaşlarımız bu noktada öncelikle sizinle temasa geçiyor. Sonrasında da sizlerle birlikte bir çözüm bulmak adına bize başvuruyorsunuz. Sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz olmak üzere tüm arkadaşlarımızla birlikte sizden gelen talepleri en kısa şekilde çözüme kavuşturmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

‘’Zorluklara rağmen güzel hizmetler üretmeye devam edeceğiz’’

Konuşmasında; ülke olarak bazı zorluklar içinde olduklarını hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Bildiğiniz gibi zor süreçlerden geçiyoruz. Hem maddi açıdan hem de ülkenin demokrasisinin sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde bizler de taktir edersiniz ki çokça müfettiş baskısı altında kalıyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımız bu baskı altında kapılarda dosyalarla beklerken diğer yandan da hizmeti aksatmamaya gayret gösteriyor. Ama var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizler vatandaşlarımızla irtibat halinde olduğunuz sürece bizlerle iletişiminiz iyi olduğu sürece sizlerle birlikte güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar da gerçekleştirilen buluşmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.