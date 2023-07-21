Başkan Subaşı'na esnaftan büyük ilgi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çarşı esnafınım ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, belediye çalışmalarından bulduğu boş vakitlerinde esnaf ziyaretleri yapıyor. Bu ziyaretler çerçevesinde çarşı merkezinde esnafı Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ile birlikte yapan Subaşı, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarında hal ve hatırlarını soran Subaşı’na ilgi büyük oldu. Kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu anlatan Subaşı, "Haftaya Bilecik esnafımızı gezerek başladık. Çaylarını içtik ve kendilerine hayırlı işler diledik. Zamların altında ezilen vatandaş ve esnafımızın dile getirdikleri ortak konu ise hayat pahalılığı. Halk olarak artık alım gücümüzün artmasını ve bu ekonomik buhranın sona ermesini istiyoruz" dedi.