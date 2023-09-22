Başkan Subaşı'ndan 1969 Bilecik Spor Kulübüne tam destek

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bölgesel Amatör Lig’de ili temsil eden 1969 Bilecik Spor Kulübü yönetici ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Subaşı, maddi imkansızlıklardan dolayı zor günler geçiren ve bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçında Çankırı Sarayspor’u geçtiğimiz gün 2-0 yenerek, 1. Eleme Turuna yükselen 1969 Bilecik Spor Kulübü yönetici ve futbolcularıyla bir araya geldi. Makamında ağırladığı yöneticilere ve futbolxulara Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Çanakkale temsilcisi Bigaspor karşısında başarılar diyeyen Mızrak Subaşı, takıma her zaman ki destek oldukları bu desteği de devam ettirecekleri söyledi. Mızrak Subaşı, ayrıca bu takımın Ziraat Türkiye Kupası’nda başarı elde etmesi sonrasında ilin tanıtımı adına önemli bir unsur olduğu dile getirdi.