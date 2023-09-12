Başkan Subaşı, peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi
Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı kent genelinde devam eden peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.
Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı kent genelinde devam eden peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.
Subaşı, orta refüjlerde devam eden peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Yolları birbirinden güzel rengarenk çiçeklerle süslediklerini söyleyen Başkan Subaşı ‘’Yollarımız rengarenk çiçeklerle süslendi. Çalışmaları yerinde ziyaret etmek istedim. Baktığımız an içimizi açan bir görüntü olacak. Çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum’’ dedi.