Başkan Subaşı yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sakarya sınırından başlayarak Osmaneli ilçesine doğru ilerleyen ve Demirköy-Kurtköy bölgelerinde devam eden orman yangınlarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Beraberinde Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle incelemelerde bulunan Başkan Subaşı, yangın söndürme çalışmalarında yer alan personel ve ilgililerle bir araya geldi. Başkan Subaşı, "Yangına karşı ilgili birimlerimizle birlikte tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde müdahale ediyoruz. Sakarya sınırından başlayarak Osmaneli ilçemize doğru ilerleyen ve Demirköy-Kurtköy bölgelerinde devam eden orman yangınlarına karşı, ilgili birimlerimizle birlikte tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde müdahale ediyoruz. Bu felaketi en kısa sürede kontrol altına almak için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

Yangından etkilenen köy sakinleriyle de konuşan Başkan Subaşı, yaptığı değerlendirmede Bilecik Belediyesi’nin bütün araç ve ekibiyle yangını söndürmeye gayret ettiğini