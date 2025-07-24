Başkan Subaşı yangın bölgesinde

BİLECİK (İHA) –Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Osmaneli ilçesinde 5 gündür süren orman yangını çalışmaları yerinde takip ediyor.

Bilecik’te yaşanan orman yangınıyla mücadelede, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı öncülüğünde tüm kurumlar seferber oldu. Başkan Subaşı, yangının başladığı ilk andan itibaren sahada incelemelerde bulunarak ekiplerle birlikte mücadeleyi yerinde takip ettiklerini söyleyerek, "Bu tablo gerçekten çok üzücü. Can kaybımız olmaması en büyük tesellimiz. Ancak ormanlarımız, hayvanlarımız yanıyor. Doğamıza verdiğimiz zarar hepimizi derinden etkiliyor. Yangınla mücadelede tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bilecik Belediyesi, AFAD, itfaiye ve diğer kurumlarla koordineli olarak yürütülen söndürme çalışmalarına, bölge halkı da destek veriyoruz" dedi.