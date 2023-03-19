Başkan Suer, AK Parti olağan toplantısına katıldı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığının olağan toplantısına katıldı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık olağan toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Suer, “Biz büyük bir aileyiz. Davamız bir, yolumuz bir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti çatısı altında milletin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Daima bir ve beraberiz. AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığımız olağan toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.