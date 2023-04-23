Başkan Suer, belediye personellerinin bayramını kutladı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, belediye personelleri ile bir araya gelerek Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ramazan Bayramı’nda personel ile tek tek bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Suer, personellere çalışmalarında başarılar diledi. Vatandaşlara en kaliteli hizmetin en kısa sürede verilmesi için gece gündüz demeden tüm ekiplerin çalışmalar yürüttüğüne değinen Başkan Suer, "Bizler ilçe merkezinden kırsala her bir vatandaşımıza hizmet vermek için mesai kavramı gözetmeden 7 gün 24 saat var gücümüzle çalışıyoruz. İnsan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet anlayışı ile yani gönül belediyeciliği ile hareket ediyoruz. Gölpazarı’nı bir bütün olarak görüyoruz hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Bu vesile ile bizler hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.